Еврокомиссия выделила Украине дополнительную гуманитарную помощь

Еврокомиссия выделила Украине дополнительную помощь в 100 миллионов евро

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине дополнительную гуманитарную помощь 100 миллионов евро. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Также 10 миллионов евро помощи было выделено Молдавии «для улучшения условий жизни украинских беженцев». По словам представителя Еврокомиссии гуманитарная ситуация на Украине является катастрофической.

Уйвари указал, что общий объем гуманитарной помощи Украине от ЕС с начала конфликта достиг 843 миллионов евро.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что общая стоимость военной помощи Европейского союза (ЕС) Украине достигла 27 миллиардов евро. Он отметил, что это рекордная цифра в истории Евросоюза.