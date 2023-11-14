Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 14 ноября 2023Мир

Еврокомиссия выделила Украине дополнительную гуманитарную помощь

Еврокомиссия выделила Украине дополнительную помощь в 100 миллионов евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине дополнительную гуманитарную помощь 100 миллионов евро. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Также 10 миллионов евро помощи было выделено Молдавии «для улучшения условий жизни украинских беженцев». По словам представителя Еврокомиссии гуманитарная ситуация на Украине является катастрофической.

Уйвари указал, что общий объем гуманитарной помощи Украине от ЕС с начала конфликта достиг 843 миллионов евро.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что общая стоимость военной помощи Европейского союза (ЕС) Украине достигла 27 миллиардов евро. Он отметил, что это рекордная цифра в истории Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Анжелика Бережная
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      Российский хоккеист рассказал о жизни на 20 тысяч рублей

      Блогерша с проплешиной раскрыла способ отрастить волосы за месяц

      Американская корпорация выделила Украине 400 миллионов долларов

      Стало известно о возможном уходе замглавы Минтранса до конца года

      Власти Финляндии объяснили закрытие пунктов пересечения границы с Россией

      WhatsApp запустил голосовые чаты

      Еврокомиссия выделила Украине дополнительную гуманитарную помощь

      Немецкая OBI захотела запретить экс-дочке в России использовать товарные знаки

      Стало известно об уничтожении двух лодок ВСУ в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости