ФСБ задержала организаторов подпольного покерного клуба в российском городе

В Тюмени сотрудники ФСБ закрыли нелегальный покерный клуб

Сотрудники ФСБ пресекли работу подпольного покерного клуба в Тюмени и задержали его организаторов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, участники межрегиональной преступной группы арендовали помещения в популярных местах и оборудовали их под игру в покер. Их задержали с поличным на одной из работающих точек. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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