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13:43, 14 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала под Брянском пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

Жителя Ленобласти задержали за попытку вступить в «Легион "Свобода России"»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Брянской области ФСБ задержала пытавшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиянина. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о 24-летнем уроженце Ленинградской области Андрее Морозове. В начале октября он заполнил анкету и вместе с фотографиями направил ее представителю «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Представитель формирования позже сообщил Андрею, что его готовы принять на должность штурмовика. После чего мужчина прибыл в Брянскую область, чтобы пересечь границу. 11 ноября он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Попытка вступления в террористическую организацию») УК РФ.

31 октября второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы 60-летнего калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за попытку вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины.

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      Владимир Седов
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