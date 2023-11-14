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13:34, 14 ноября 2023Россия

Грузовой поезд сбил шедшую вдоль путей пьяную россиянку с ребенком

В Кемеровской области грузовой поезд сбил пьяную женщину с ребенком

Фото: Patrick Campanale / Unsplash

В Кемеровской области грузовой поезд сбил пьяную россиянку, которая шла вдоль железнодорожных путей с ребенком. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По предварительным данным, женщина возвращалась домой от родственников и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она захотела сократить путь, не пошла по пешеходному переходу и направилась вдоль путей.

«На станции Юрга-1 грузовой поезд по касательной задел женщину, шедшую с коляской вдоль железнодорожных путей. Двухлетний ребенок травм не получил, а у 40-летней жительницы города Юрга врачи диагностировали многочисленные травмы», — отметили в управлении.

Ранее в Екатеринбурге поезд протаранил легковой автомобиль Volkswagen, выехавший на железнодорожные пути. На опубликованных кадрах видно, как легковушка въезжает на железнодорожные пути прямо перед грузовым автомобилем.

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      Никита Абрамов
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