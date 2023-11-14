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09:02, 14 ноября 2023Мир

ХАМАС обвинило ЦАХАЛ в уничтожении израильских заложников бомбардировками Газы

NYT: ХАМАС утверждает, что заложники лишаются жизней из-за бомбардировок ЦАХАЛ
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС опубликовали видео с кадрами безжизненного тела захваченной в плен солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ноа Марчиано. Утверждается, что она лишилась жизни в ходе израильской бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Израильские военные, в свою очередь, опубликовали заявление, подтвердив подлинность видео, в котором обвинили ХАМАС в «психологическом терроризме».

На видео запечатлено, как Марчиано представляется на камеру и сообщает информацию о себе. Она говорит, что ее уже четыре дня удерживают в секторе Газа, и умоляет израильских военных прекратить обстрелы этого района, поскольку взрывы происходят поблизости и могут нанести вред заложникам. Видео завершается кадрами безжизненного тела девушки на белой простыне.

Марчиано служила в разведывательном подразделении и находилась на наблюдательном посту в кибуце Нахаль Оз, когда ХАМАС захватило ее. Израильские чиновники пообещали родителям девушки и семьям других удерживаемых лиц, что они «используют все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть заложников домой».

Ранее телеканал Al Rabiaa показал видео с гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой, похищенной несколько месяцев назад в Ираке. Женщина на камеру раскритиковала военные действия Израиля в секторе Газа и призвала семьи заложников убедить правительство Израиля остановить войну.

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      Дарья Балацкая
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