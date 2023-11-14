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06:31, 14 ноября 2023Мир

Иракский телеканал показал видео с похищенной россиянкой

Иракский телеканал Al Rabiaa показал видео с похищенной россиянкой Цурковой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, похищенная несколько месяцев назад в Ираке, была показана на обнародованном иракским телеканалом Al Rabiaa видео. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах Цуркова призналась в работе в пользу спецслужб Израиля и США. Она заявила, что, являясь агентом ЦРУ и «Моссада», в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами. После этого, утверждает Цуркова, она отправилась с подрывной миссией в Ирак для разжигания вражды между шиитами.

Кроме того, женщина критикует военные действия Израиля в секторе Газа и утверждает, что премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир. Цуркова призвала семьи заложников ХАМАС убедить правительство Израиля остановить войну. Также она просит семью добиваться ее освобождения.

В июле советник иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани заявил, что дело об исчезновении Цурковой связано с национальной безопасностью Ирака, и с его помощью «кто-то пытается подорвать стабильность и безопасность в Ираке».

Ранее в Ираке сообщили, что начали официальное расследование дела о пропаже в марте 2023 года Елизаветы Цурковой, которая имеет гражданства России и Израиля. Она поехала в Ирак для проведения исследований, так как является кандидатом наук Принстонского университета и специализируется на Ближнем Востоке. В Ираке Цуркова изучает движение иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра.

Власти Израиля предполагают, что россиянку похитили шиитские ополченцы из группировки «Катаиб Хезболла» и удерживают ее в качестве заложницы. В Тель-Авиве отметили, что Ирак несет ответственность за ее судьбу и благополучие.

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