Дело об исчезновении россиянки Цурковой связали с нацбезопасностью Ирака

В Багдаде заявили, что дело о пропаже россиянки Цурковой касается нацбезопасности Ирака

Дело об исчезновении россиянки Елизаветы Цурковой в марте 2023 года в Багдаде связано с национальной безопасностью Ирака. Об этом заявил советник иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, пишет ТАСС.

По его мнению, с помощью этого дела «кто-то пытается подорвать стабильность и безопасность в Ираке».

Ранее в Ираке сообщили, что начали официальное расследование дела о пропаже в марте 2023 года Елизаветы Цурковой, которая имеет гражданства России и Израиля. Она поехала в Ирак для проведения исследований, так как является кандидатом наук Принстонского университета и специализируется на Ближнем Востоке. В Ираке Цуркова изучает движение иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра.

Власти Израиля предполагают, что россиянку похитили шиитские ополченцы из группировки «Катаиб Хезболла» и удерживают ее в качестве заложницы. В Тель-Авиве отметили, что Ирак несет ответственность за ее судьбу и благополучие.