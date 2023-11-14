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10:11, 14 ноября 2023Мир

Херш заявил об игнорировании Байдена и Блинкена израильским премьером

Херш: премьер Израиля Нетаньяху не прислушивается к президенту США Байдену

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не прислушивается к президенту США Джо Байдену и американскому госсекретарю Энтони Блинкену. Об этом заявил журналист Сеймур Херш в статье, опубликованной на платформе Substack, со ссылкой на источники.

«Госсекретарь Блинкен, казалось, находился в состоянии постоянного недоумения, поскольку Нетаньяху продолжал делать все, что пожелает, в секторе Газа», — написал он.

Херш отметил, что пока США продолжают ежедневно отправлять в Израиль до тысячи бомб, в Белом доме царит хаос. По словам одного американского чиновника, в Вашингтоне сейчас «вакуум власти», а неразбериха внутри американского госаппарата стала причиной неспособности США повлиять на Израиль.

Ранее Херш рассказал, что Израиль во время тайных переговоров с лидерами палестинского движения ХАМАС пообещал им жизнь в обмен на выдачу всех заложников и трибунал в обмен над причастными к военным преступлениям. По словам собеседника журналиста, лидерам движения дали шанс быть помилованными — им предложили сохранить свои жизни, поместив их в больницу.

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      Семен Александров
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