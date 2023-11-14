Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 14 ноября 2023Россия

Иммунолог назвал доминирующий в России штамм коронавируса

Иммунолог Крючков: с декабря доминирующим штаммом коронавируса станет «пирола»

Фото: Mongkolchon Akesin / Shutterstock / Fotodom

На данный момент доминирующим штаммом коронавируса в России является «эриус», но уже с в декабре его может сместить «пирола» и его более быстро распространяющийся потомок, который уже зафиксирован в Северной Европе. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Сейчас официально доминирующим в России является штамм "эриус". Но это доминирование относительно: такого, как раньше, когда одна линия сметала другую, уже не происходит, одновременно могут существовать несколько подвариантов коронавируса с одним относительно более распространенным. Сейчас это "эриус", но уже в декабре его может сместить "пирола". А в Северной Европе и Америке пошла следующая его генерация, отличающийся более высокой скоростью распространения потомок "пиролы"», — сказал Крючков.

На данный момент в России фиксировали только единичные случаи «пиролы», но эти данные, по словам иммунолога, достаточно запоздалые, ввиду того что секвенирование и обработка информации занимают определенное время.

«Клинически вместе с тем практически ничего не поменялось, это все та же омикрон-линия. Да, "пирола" сильно отличается от предшественников, но скачка патогенности, летальности, скорее всего, не будет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Удар по вирусу. Как помочь иммунитету в борьбе с ОРВИ?
Удар по вирусу.Как помочь иммунитету в борьбе с ОРВИ?
Промо
31 марта 2023
Что известно о «пироле»: симптомы и опасность нового подварианта коронавируса
Что известно о «пироле»:симптомы и опасность нового подварианта коронавируса
20 сентября 2023

Ранее стало известно, что заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю почти на четверть. С 6 по 12 ноября были госпитализированы 5473 человека. Это на 8,5 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

      Бывшего главу российской компании обвинили в миллиардной растрате имущества

      Генерал ВСУ назвал Залужного виновным в провале контрнаступления

      Африканская сборная снялась с отбора к ЧМ из-за возможного побега футболистов

      Россиян предупредили о снижении цен на отели Египта

      Осужденный за расправу над Политковской получил помилование

      В ЕС пообещали представить Украине предложение по гарантиям безопасности

      Раскрыт топ самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

      В Белоруссии сравнили Литву с дворовой шпаной

      Наемник рассказал об убийстве французами из ВСУ мирного жителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости