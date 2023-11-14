Иммунолог назвал доминирующий в России штамм коронавируса

Иммунолог Крючков: с декабря доминирующим штаммом коронавируса станет «пирола»

На данный момент доминирующим штаммом коронавируса в России является «эриус», но уже с в декабре его может сместить «пирола» и его более быстро распространяющийся потомок, который уже зафиксирован в Северной Европе. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Сейчас официально доминирующим в России является штамм "эриус". Но это доминирование относительно: такого, как раньше, когда одна линия сметала другую, уже не происходит, одновременно могут существовать несколько подвариантов коронавируса с одним относительно более распространенным. Сейчас это "эриус", но уже в декабре его может сместить "пирола". А в Северной Европе и Америке пошла следующая его генерация, отличающийся более высокой скоростью распространения потомок "пиролы"», — сказал Крючков.

На данный момент в России фиксировали только единичные случаи «пиролы», но эти данные, по словам иммунолога, достаточно запоздалые, ввиду того что секвенирование и обработка информации занимают определенное время.

«Клинически вместе с тем практически ничего не поменялось, это все та же омикрон-линия. Да, "пирола" сильно отличается от предшественников, но скачка патогенности, летальности, скорее всего, не будет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю почти на четверть. С 6 по 12 ноября были госпитализированы 5473 человека. Это на 8,5 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.