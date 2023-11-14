Иванка Трамп пришла в мини-юбке на музыкальный фестиваль

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп в откровенном наряде пришла на музыкальный фестиваль Country Bay в Майами, США. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 41-летняя предпринимательница позировала за кулисами вместе с сыном. Для выхода в свет она выбрала джинсовый костюм. Комплект состоял из укороченного облегающего жилета, который обнажал часть живота, и мини-юбки с завышенной талией. Кроме того, знаменитость надела ковбойские сапоги и широкополую шляпу.

В то же время Трамп дополнила образ поясом с круглыми металлическими пластинами, браслетами и серьгами-кольцами. При этом она распустила волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

В октябре Иванка Трамп также появилась на публике в откровенном образе. 41-летняя предпринимательница посетила вечеринку, организованную в честь дня рождения телезвезды Ким Кардашьян. Знаменитость предпочла выйти в свет в костюме белого цвета, который состоял из оголявшего ее живот кроп-топа и юбки длины макси с высоким разрезом.