Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:40, 14 ноября 2023Из жизни

Мужчину затравили из-за внешности похожей на 12-летнего подростка жены

Daily Star: мужчина женился на выглядящей как 12-летний подросток женщине

Фото: @lyndsey_ashton22

Мужчина влюбился в выглядящую как 12-летний подросток женщину и столкнулся с осуждением: его затравили в сети, а на улицах ему вслед кричат оскорбления. Об этом сообщает Daily Star.

27-летний Джон познакомился с 22-летней Линдси Эштон больше шести лет назад. По словам мужчины, когда он впервые увидел будущую жену, то решил, что ей 12 или 13 лет. Позже он узнал, что в детстве Линдси перенесла редкое онкологическое заболевание, после которого ее организм перестал должным образом развиваться. В настоящее время рост женщины составляет 147 сантиметров, а ее голос и внешность похожи на подростковые.

Проблемы, с которым столкнулась Линдси, не испугали Джона. Он влюбился в женщину и женился на ней, а через несколько лет у супругов появились два здоровых сына. Линдси и Джон утверждают, что счастливы быть в отношениях друг с другом, однако признаются, что нередко сталкиваются с осуждением.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Так, пользователи социальных сетей часто указывают Джону на необычную внешность его жены, а Линдси обвиняют в том, что она забеременела ради получения муниципального жилья. Женщина, в свою очередь, заявила, что живет с супругом и детьми в собственном доме. Отмечается, что из-за нападок пользователей Джон некоторое время даже не хотел выходить на улицу. Несмотря на это, супруги активно ведут социальные сети и регулярно делятся подробностями жизни с подписчиками.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель Китая влюбился в женщину вдвое старше его и сыграл с ней свадьбу. Супруги столкнулись с осуждением и получили большое количество критики в свой адрес от пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Похищенная в Ираке россиянка на видео призналась в работе на ЦРУ и «Моссад». Что еще она сказала?

      Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ

      Раскрыты подробности состояния худрука Малого театра

      Россиянка родила ребенка в парке и бросила его там из-за ненадобности

      Российские авиакомпании лишатся субсидий за полеты в размере миллиардов рублей

      Мужчину затравили из-за внешности похожей на 12-летнего подростка жены

      Российские полицейские задержали 51-летнего вора телефонов

      Жившая в Грузии российская телеведущая раскрыла минус страны

      Иванка Трамп пришла в мини-юбке на музыкальный фестиваль

      Диетолог призвала избегать одного напитка с кофеином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости