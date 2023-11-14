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03:07, 14 ноября 2023Силовые структуры

Молодую учительницу обвинили в соблазнении 14-летней школьницы

The Sun: в Британии учительницу обвинили в соблазнении 14-летней ученицы

Фото: Unsplash

Молодую учительницу Элли Паттисон обвинили в соблазнении 14-летней ученицы. На момент преступления 23-летняя девушка работала в средней школе в графстве Ист-Сассекс (Великобритания), тогда, уже будучи в отношениях, она подружилась со школьницей и занималась с ней сексом в своей машине, передает The Sun.

Суд установил, что, помимо автомобиля, местом для встреч ради секса стали дома подруг учительницы. Кроме того, женщина прикасалась к девочке, целовала ее, вела с ней интимную переписку, также они обе установили в своих спальнях камеры, чтобы наблюдать друг за другом.

«Она сказала мне, что влюбилась в меня и что я ей нравлюсь... Мы сидели там, я напилась, и она снова меня поцеловала, и во второй раз я поцеловала ее в ответ, и с этого момента мы начали встречаться», — рассказала пострадавшая. Она заявила, что преподаватель убедила ее в искренности своих чувств, и теперь, когда девушка поняла, что стала жертвой домогательств, она больше не сможет ни с кем построить доверительные отношения.

Обнародовать незаконные отношения помогла подруга потерпевшей, которая увидела, как девочка целуется в машине со взрослой женщиной. Девушка учительницы также написала заявление в полицию, когда узнала о противоправном поведении партнерши.

Учительница отрицала часть обвинений в суде, однако признала, что у нее были близкие отношения со школьницей.

Ранее сообщалось, что учительницу математики посадили на пять лет за секс с 13-летней девочкой. Педагог считала, что состоит с ученицей в настоящих романтических отношениях, и упрекала ее за отношения со сверстником.

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