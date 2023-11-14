Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:21, 14 ноября 2023Среда обитания

Москвичи бросились покупать готовое жилье

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве выросли на 34 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

По итогам января-октября продажи на рынке вторичного жилья Москвы оказались на 34 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года. О том, что жители столицы бросились покупать готовые квартиры, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

Количество заключенных за неполный год сделок составило рекордные 144,7 тысячи. Отмечается, что показатели октября, сентября и августа с незначительными колебаниями держатся на максимальном уровне.

В октябре число договоров достигло 17,1 тысячи, на процент превысив результат предыдущего месяца и на 49 процентов — результат октября прошлого года. Октябрьский показатель не уступил сентябрьскому, хотя эксперты прогнозировали обратное. Более того, в этом году количество сделок оказалось рекордным для этого месяца — больше было заключено только в 2020 году.

Ранее эксперт по недвижимости Сергей Шлома спрогнозировал, что в 2024 году вторичное жилье подешевеет. Снижение цен будет происходить плавно.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

      Человечество оказалось на грани эволюционного тупика

      Врачи назвали неожиданную причину головной боли

      Бывшего главу российской компании обвинили в миллиардной растрате имущества

      Генерал ВСУ назвал Залужного виновным в провале контрнаступления

      Африканская сборная снялась с отбора к ЧМ из-за возможного побега футболистов

      Россиян предупредили о снижении цен на отели Египта

      Осужденный за расправу над Политковской получил помилование

      В ЕС пообещали представить Украине предложение по гарантиям безопасности

      Наемник рассказал об убийстве французами из ВСУ мирного жителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости