Москвичи бросились покупать готовое жилье

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве выросли на 34 %

По итогам января-октября продажи на рынке вторичного жилья Москвы оказались на 34 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года. О том, что жители столицы бросились покупать готовые квартиры, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

Количество заключенных за неполный год сделок составило рекордные 144,7 тысячи. Отмечается, что показатели октября, сентября и августа с незначительными колебаниями держатся на максимальном уровне.

В октябре число договоров достигло 17,1 тысячи, на процент превысив результат предыдущего месяца и на 49 процентов — результат октября прошлого года. Октябрьский показатель не уступил сентябрьскому, хотя эксперты прогнозировали обратное. Более того, в этом году количество сделок оказалось рекордным для этого месяца — больше было заключено только в 2020 году.

Ранее эксперт по недвижимости Сергей Шлома спрогнозировал, что в 2024 году вторичное жилье подешевеет. Снижение цен будет происходить плавно.