Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

Если у мужчины микропенис, ему необязательно рассказывать об этом женщине на первом же свидании, считает сексолог, научный сотрудник Института имени Кинси по изучению секса Джастин Лемиллер. Правила поведения с партнершами мужчинам с такими особенностями он подсказал в беседе с изданием Men's Health.

По словам Лемиллера, разговаривать с женщиной на деликатную тему необязательно сразу после знакомства. «Сначала постарайтесь найти время для установления эмоциональной связи, а после улучшить момент и поднять эту тему до того, как снимете одежду. Подумайте, как сказать, что вы более чем способны компенсировать нехватку размера», — порекомендовал он.

Сексолог напомнил, что способность доставлять оргазмы не зависит от размера полового члена и от вагинального проникновения в принципе. «Многие женщины легче кончают от мануальной стимуляции клитора, от орального секса, при использовании вибраторов или других секс-игрушек», — перечислил Лемиллер. Мужчинам с микропенисами он также предложил поэкспериментировать с насадками на член или вводить вместе с половым органом один из пальцев — словом, искать способ, который подойдет им и конкретным партнершам.

Ранее экс-порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя, дала совет молодой женщине, не желающей заниматься сексом с мужчинами с большими пенисами. Она порекомендовала девушке сразу указывать в анкете на сайтах знакомств, что ей нравятся пенисы среднего и небольшого размера.