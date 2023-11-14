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21:06, 14 ноября 2023Забота о себе

Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

Фото: Daria Litvinova / Unsplash

Если у мужчины микропенис, ему необязательно рассказывать об этом женщине на первом же свидании, считает сексолог, научный сотрудник Института имени Кинси по изучению секса Джастин Лемиллер. Правила поведения с партнершами мужчинам с такими особенностями он подсказал в беседе с изданием Men's Health.

По словам Лемиллера, разговаривать с женщиной на деликатную тему необязательно сразу после знакомства. «Сначала постарайтесь найти время для установления эмоциональной связи, а после улучшить момент и поднять эту тему до того, как снимете одежду. Подумайте, как сказать, что вы более чем способны компенсировать нехватку размера», — порекомендовал он.

Сексолог напомнил, что способность доставлять оргазмы не зависит от размера полового члена и от вагинального проникновения в принципе. «Многие женщины легче кончают от мануальной стимуляции клитора, от орального секса, при использовании вибраторов или других секс-игрушек», — перечислил Лемиллер. Мужчинам с микропенисами он также предложил поэкспериментировать с насадками на член или вводить вместе с половым органом один из пальцев — словом, искать способ, который подойдет им и конкретным партнершам.

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      Александра Лисица
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