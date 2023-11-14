Грузинский наемник рассказал, как два француза из ВСУ убили мирного жителя

Пленный наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Чубетидзе, являющийся грузинским гражданином, рассказал, как два француза из его батальона застрелили мирного жителя за то, что он не пустил их в дом. Об этом пишет РИА Новости.

«Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика», — сказал он. По его словам, в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы.

Чубетидзе подчеркнул, что большая часть наемных военных совершили тяжкие преступления на родине, а сейчас они скрываются от правосудия в украинской армии. Кроме того, снайперские пары из иностранного легиона ВСУ выставлялись позади позиций территориальной обороны: если украинцы шли в отступление, то наемники стреляли и вынуждали бойцов вернуться на позиции, добавил он.