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12:10, 14 ноября 2023Бывший СССР

Наемник рассказал об убийстве французами из ВСУ мирного жителя

Грузинский наемник рассказал, как два француза из ВСУ убили мирного жителя

Фото: Reuters

Пленный наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Чубетидзе, являющийся грузинским гражданином, рассказал, как два француза из его батальона застрелили мирного жителя за то, что он не пустил их в дом. Об этом пишет РИА Новости.

«Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика», — сказал он. По его словам, в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы.

Чубетидзе подчеркнул, что большая часть наемных военных совершили тяжкие преступления на родине, а сейчас они скрываются от правосудия в украинской армии. Кроме того, снайперские пары из иностранного легиона ВСУ выставлялись позади позиций территориальной обороны: если украинцы шли в отступление, то наемники стреляли и вынуждали бойцов вернуться на позиции, добавил он.

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      Кристина Есикова
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