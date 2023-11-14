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08:59, 14 ноября 2023Среда обитания

Названа цена самого дешевого дома в Москве

Самый дешевый дом в Москве стоит 1,5 млн рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Наиболее доступный частный дом в Москве стоит 1,5 миллиона рублей. Стоимость самого дешевого объекта в сегменте назвали эксперты поселка «Британика», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Указанный бюджет позволит приобрести деревянный дом площадью 30 квадратных метров и участком в пять соток в Троицком административном округе. Объект оказался в 2,6 тысячи раз дешевле самого дорогого частного жилья — дома площадью 1,5 тысячи «квадратов» в Хамовниках., который продается за 3,95 миллиарда рублей.

В Московской области стоимость наиболее дешевого дома составляет 200 тысяч рублей. На эту сумму можно купить жилье в 10 «квадратов» и участком в девять соток в Воскресенске. Самый дорогой дом в регионе продается за 4,14 миллиарда рублей — это особняк площадью 1,4 тысячи «квадратов» с участков в 94 сотки в Одинцовском городском округе.

По итогам октября средняя стоимость частного дома в Москве составила 34,4 миллиона рублей, а в области — 19,39 миллиона. Отмечается, что с начала года такие объекты подешевели: на 54,6 процента в столице и на 75,8 процента в целом по региону.

Ранее эксперты назвали стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в центре Москвы. Таким объектом оказалось вторичное жилье за 10,75 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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