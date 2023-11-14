Некоторых россиян предостерегли от чрезмерного употребления квашеной капусты

Диетолог Круглова: гипертоникам стоит употреблять квашеную капусту умеренно

Людям с некоторыми заболеваниями стоит умеренно употреблять квашеную капусту, заявила диетолог Наталья Круглова. От чрезмерного употребления этой популярной закуски она предостерегла некоторых россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, из-за высокого содержания соли это блюдо стоит с осторожностью употреблять гипертоникам и людям с болезнями почек. Кроме того, добавила Круглова, существует индивидуальная непереносимость этого продукта. «Чаще всего она проявляется при заболеваниях кишечника, желудка. Не стоит ее совсем исключать, только основываясь на самом факте наличия проблем с ЖКТ. Даже при их наличии человек хорошо переносит данный продукт», — заверила Круглова.

При заболеваниях ЖКТ квашеная капуста может хорошо усваиваться, объяснила диетолог, так как это частично ферментированный продукт, а содержащиеся в ней пищевые волокна расщепляются и перевариваются. «Бывает, что свежая капуста вызывает вздутие, а квашеная усваивается без проблем», — резюмировала Круглова.

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