Беспроцентный заем на жилье захотели давать некоторым россиянам

В ГД предложили давать беспроцентный заем на жилье многодетным молодым семьям

В России захотели давать беспроцентные займы на покупку жилья многодетным молодым семьям. Законопроект, который облегчит покупку домов и квартир некоторым россиянам, внесли в Госдуму.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Парламентарии уточнили, что право на такую льготу получат семьи с тремя и более детьми, младшему из которых еще не исполнилось 18 лет. Погасить выданную на приобретение жилья сумму нужно в течение 25 лет.

Депутаты также предложили молодым семьям с одним ребенком выдавать ипотеку по сниженной ставке — не более пяти процентов. Парламентарии считают, что их предложения помогут улучшить социальное положение молодых семей и повысить уровень рождаемости в стране.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать квартиру или списывать ипотеку при рождении третьего ребенка в семье. Она считает, что это также поспособствует улучшению демографической ситуации. По словам Матвиенко, гарантия квартиры при рождении ребенка может стать определяющим фактором.