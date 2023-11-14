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19:11, 14 ноября 2023Путешествия

Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за угрожавшего взрывом пассажира

Daily Mail: самолет United Airlines вынужденно приземлился из-за угрозы взрыва

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании United Airlines вынужденно приземлился в Сан-Франциско из-за пассажира, угрожавшего взорвать лайнер. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что рейс следовал из Лос-Анджелеса в Ванкувер. Спустя час после вылета один из пассажиров заявил, что намерен устроить взрыв. Вскоре выяснилось, что угрозы были ложными, однако капитан воздушного судна принял решение о посадке.

В Сан-Франциско всех пассажиров рейса допросили правоохранители. О мотивах злоумышленника не сообщается.

Ранее в казахстанском аэропорту в кармане пассажира взорвался блок зарядки. Отмечается, что устройство загорелось, когда мужчина проходил рамку металлодетектора.

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      Зарина Дзагоева
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