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10:16, 14 ноября 2023Среда обитания

Пенсионерка поговорила с мошенником и лишилась денег от продажи квартиры

Петербурженка поговорила с мошенником и лишилась денег от продажи квартиры

Фото: Unsplash

Жительница Петербурга поговорила с мошенником и лишилась денег от продажи квартиры. Внимание на ситуацию обратил портал 78.ru.

По информации источника, в сентябре 69-летней россиянке позвонил неизвестный, который представился «сотрудником Центробанка». Он рассказал пенсионерке, что аферисты якобы пытаются похитить деньги, полученные при продаже квартиры, расположенной в Красногвардейском районе на проспекте Шаумяна. Испугавшись заявлений собеседника, женщина перевела 7,3 миллиона рублей на указанные счета, однако через некоторое время поняла, что ее обманули. После обращения россиянки в полицию в ноябре было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Днем ранее стало известно, что жительница Кургана поговорила с мошенниками по телефону и лишилась более чем миллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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