Полиция начала поиск домогавшегося десятилетней дочери россиянина

В Петербурге разыскивают мужчину, домогавшегося десятилетней дочери

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который домогался десятилетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло 12 ноября в Красносельском районе города. После развода родителей девочка часто приезжала в гости к отцу на выходные. В один из таких визитов мужчина подождал, пока дочь ляжет спать, и начал приставать к ней. Четвероклассница испугалась его действий и наутро рассказала обо всем матери. Та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас мужчину разыскивают. Его местонахождение неизвестно.

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