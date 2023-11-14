Предсказан срок нарушения температурного порога на Земле

Earth System Dynamics: температурный порог на Земле будет нарушен в 2031 году

Ученые Университетского колледжа Лондона предсказали, что более быстрое потепление, наблюдаемое в Арктике, приведет к нарушению температурного порога, установленного Парижским соглашением 2015 года, на восемь лет раньше, чем если бы регион нагревался со средней глобальной скоростью. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты смоделировали изменение климата при условии, что в Арктике не происходит быстрого потепления. Затем они сравнили спрогнозированные моделью температуры с температурами, наблюдаемыми в реальном мире, чтобы определить срок, когда будут нарушены установленные Парижским соглашением пределы в 1,5 и 2 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений.

Оказалось, что лимиты будут преодолены в 2031 и 2051 году, то есть на пять и восемь лет раньше, чем предполагает модель без усиленного потепления в Арктике. Кроме того, непропорционально быстрое нагревание северных областей Земли способствует неопределенности в будущих прогнозах изменения климата в регионе. Иными словами, потепление в Арктике может иметь более непредсказуемые последствия, чем в остальной части планеты.

В целом повышение температуры на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня в глобальном масштабе приведет к среднегодовому повышению температуры на четыре градуса Цельсия в Арктике и на семь градусов Цельсия зимой, что будет иметь серьезные последствия для местного населения и экосистем.