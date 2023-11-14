Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 14 ноября 2023Наука и техника

Предсказан срок нарушения температурного порога на Земле

Earth System Dynamics: температурный порог на Земле будет нарушен в 2031 году
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Daiwei Lu / Unsplash

Ученые Университетского колледжа Лондона предсказали, что более быстрое потепление, наблюдаемое в Арктике, приведет к нарушению температурного порога, установленного Парижским соглашением 2015 года, на восемь лет раньше, чем если бы регион нагревался со средней глобальной скоростью. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты смоделировали изменение климата при условии, что в Арктике не происходит быстрого потепления. Затем они сравнили спрогнозированные моделью температуры с температурами, наблюдаемыми в реальном мире, чтобы определить срок, когда будут нарушены установленные Парижским соглашением пределы в 1,5 и 2 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений.

Оказалось, что лимиты будут преодолены в 2031 и 2051 году, то есть на пять и восемь лет раньше, чем предполагает модель без усиленного потепления в Арктике. Кроме того, непропорционально быстрое нагревание северных областей Земли способствует неопределенности в будущих прогнозах изменения климата в регионе. Иными словами, потепление в Арктике может иметь более непредсказуемые последствия, чем в остальной части планеты.

В целом повышение температуры на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня в глобальном масштабе приведет к среднегодовому повышению температуры на четыре градуса Цельсия в Арктике и на семь градусов Цельсия зимой, что будет иметь серьезные последствия для местного населения и экосистем.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия захотела ограничить въезд из России. Кто не сможет пересечь границу?

      Глава офиса Зеленского встретился с советниками лидеров четырех западных стран

      Единственный бурый медведь поселился в Арктике

      Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

      Раскрыта стоимость новой квартиры Клавы Коки в центре Москвы

      Россия сократила экспорт пшеницы

      Yandex N.V. решила ускорить уход из России

      Львовские студенты устроили митинг за увольнение экс-депутата Рады Фарион

      Эмили Ратаковски раскрыла отношение к собственной внешности

      Мосгорсуд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости