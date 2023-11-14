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07:53, 14 ноября 2023Среда обитания

Предсказано будущее рынка жилья в Москве

Эксперт Долгов: новостройки Москвы подорожают в 2024 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В начале 2024 года московские новостройки продолжат дорожать. Такое будущее рынка первичного жилья столицы предсказал генеральный директор агентства DOLGOV PRO Дмитрий Долгов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Долгова, заметнее всего цены вырастут в массовом сегменте — на 10-20 процентов, до 412 тысяч рублей за квадратный метр. Это связано с возросшим требованием к продукту комфорт-класса и увеличением себестоимости строительства. Предложение таких объектов в границах старой Москвы постепенно сокращается, а цена увеличивается параллельно стадии готовности. В то же время в бизнес-классе ожидаете более плавный рост цен — на пять процентов к концу первого квартала и на два процента к концу 2024 года. Такая динамика обусловлена насыщенностью рынка предложением в сегменте.

Эксперт добавил, что после бума продаж в четвертом квартале 2023-го в начале следующего года стоит ожидать стагнации спроса на рынке новостроек. Количество сделок составит около трех-четырех тысяч в месяц.

Ранее москвичам назвали районы с самым дешевым жильем. Купить новую квартиру выгоднее всего можно в районе Новой Москвы, где стоимость квадратного метра составляет 254 тысячи рублей.

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      Александра Качан
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