Названы районы в Москве с самым дешевым жильем

Росреестр: в столице дешевле всего найти квартиру в новостройках в Новой Москве

В столице выгоднее всего купить квартиру в новостройке в районе Новой Москвы. Столичные районы с самым дешевым жильем назвал Росреестр. Релиз ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

По их данным, стоимость квадратного метра в районе Новой Москвы составляет 254 тысячи рублей. Самые низкие цены на жилплощадь зафиксированы в Зеленограде (266 тысяч рублей за «квадрат») и Юго-Восточном округе (335 тысяч рублей).

В то же время самое дорогостоящее жилье расположено в Центральном, Западном и Южном округах столицы. Стоимость квадратного метра в этих районах равняется 656 тысяч, 464 тысячи и 423 тысячи рублей соответственно. Средний ценник на квартиру в новостройке — 373 тысячи рублей за «квадрат».

Однокомнатная квартира на первичном рынке в Москве в среднем обойдется в 385 тысяч за квадрат, двухкомнатная — 346 тысяч. За трехкомнатную отдают примерно 396 тысяч рублей за квадратный метр.

Показатели по рынку в августе немного отличались. Самые дорогие новостройки, как и сегодня, находились в Центральном административном округе, но стоимость их была ниже — 540 тысяч рублей за квадратный метр. «Первичка» в Новой Москве оценивалась в 235 тысяч рублей и была самой доступной.

Ранее эксперты ответили на вопрос, где выгоднее в текущих условиях покупать квартиру — в новостройке или на вторичном рынке. Если человек располагает сразу всей суммой для приобретения квартиры, то более привлекательным вариантом будет «вторичка». Дело в том, что за последние несколько лет на российском рынке жилой недвижимости новостройки заметно обогнали в цене «вторичные» квартиры.