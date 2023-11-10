Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:35, 10 ноября 2023Среда обитания

Названы районы в Москве с самым дешевым жильем

Росреестр: в столице дешевле всего найти квартиру в новостройках в Новой Москве
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В столице выгоднее всего купить квартиру в новостройке в районе Новой Москвы. Столичные районы с самым дешевым жильем назвал Росреестр. Релиз ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

По их данным, стоимость квадратного метра в районе Новой Москвы составляет 254 тысячи рублей. Самые низкие цены на жилплощадь зафиксированы в Зеленограде (266 тысяч рублей за «квадрат») и Юго-Восточном округе (335 тысяч рублей).

В то же время самое дорогостоящее жилье расположено в Центральном, Западном и Южном округах столицы. Стоимость квадратного метра в этих районах равняется 656 тысяч, 464 тысячи и 423 тысячи рублей соответственно. Средний ценник на квартиру в новостройке — 373 тысячи рублей за «квадрат».

Материалы по теме:
Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Всем по коробке.Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
9 сентября 2021
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

Однокомнатная квартира на первичном рынке в Москве в среднем обойдется в 385 тысяч за квадрат, двухкомнатная — 346 тысяч. За трехкомнатную отдают примерно 396 тысяч рублей за квадратный метр.

Показатели по рынку в августе немного отличались. Самые дорогие новостройки, как и сегодня, находились в Центральном административном округе, но стоимость их была ниже — 540 тысяч рублей за квадратный метр. «Первичка» в Новой Москве оценивалась в 235 тысяч рублей и была самой доступной.

Ранее эксперты ответили на вопрос, где выгоднее в текущих условиях покупать квартиру — в новостройке или на вторичном рынке. Если человек располагает сразу всей суммой для приобретения квартиры, то более привлекательным вариантом будет «вторичка». Дело в том, что за последние несколько лет на российском рынке жилой недвижимости новостройки заметно обогнали в цене «вторичные» квартиры.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России ответил Франции на обвинения по инциденту со звездами Давида

      Украина второй раз за день обстреляла российский приграничный регион

      Названа дата выхода экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

      В России раскрыли масштабную аферу с IKEA после ее ухода с рынка

      Врач назвал преимущества сна голышом

      Россиянам назвали дешевеющий в три раза зимой стройматериал

      Стало известно о взрывах в Запорожье

      Россиянку изнасиловали в собственной квартире

      Россиянин пришел в мусульманскую молельню с гранатой и был задержан

      Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 40 километров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости