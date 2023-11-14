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18:25, 14 ноября 2023Культура

Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

Премьер Шимоните заявила, что Литва имеет право лишить Лиепу гражданства

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что департамент миграции имеет право рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства балерины Илзе Лиепы. Об этом сообщает LRT.

«В тех случаях, когда гражданство предоставлено как определенная привилегия, я полагаю, институты, уполномоченные законом обсуждать такой вопрос, действительно имеют право его обсуждать», — сказала Шимоните.

Она напомнила, что Лиепа не является гражданкой Литвы по рождению.

Ранее сообщалось, что народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу захотели лишить гражданства Литвы из-за высказываний в поддержку Москвы.

Департамент миграции при МВД республики обратился в соответствующие инстанции с просьбой дать оценку высказываниям балерины. Если будет установлено, что своими высказываниями знаменитая артистка создает ситуацию, угрожающую национальной безопасности, инстанция обратится к президенту Литвы с ходатайством о лишении Лиепы гражданства.

В ноябре 2022 года балерина дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором выразила благодарность Вооруженным силам России за то, что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». Кроме того, Лиепа говорила, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину.

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      Анастасия Яланская
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