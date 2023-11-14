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01:55, 14 ноября 2023Мир

Президент Индонезии призвал Байдена остановить зверства в Газе

Президент Индонезии Видодо призвал Байдена остановить зверства в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джоко Видодо

Джоко Видодо. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал американского лидера Джо Байдена обеспечить перемирие в Газе и остановить зверства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю США сделать больше, чтобы остановить зверства в секторе Газа и добиться прекращения огня ради сохранения людей», — сказал Видодо.

Ранее Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС как военной организованной структуры на севере сектора Газа. В израильской армии добавили, что оперативная боеспособность батальонов группировки серьезно нарушена.

3 ноября президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено.

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      Марина Совина
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