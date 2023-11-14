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17:36, 14 ноября 2023Из жизни

Пьяная птица использовала россиянку как такси

Пьяная птица упала на петербурженку и отправилась вместе с ней на работу

Пьяная птица использовала петербурженку как такси и отправилась с ней вместе на работу. Ролик об этом девушка выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Девушка шла на работу, когда сверху на нее внезапно упала маленькая птичка и зацепилась лапками за шнурок ее толстовки. «Я не знаю, что может быть безумнее, чем это, но оно происходит. Я пока не знаю, что делать вообще с этим, но ладно. Короче, идем на работу», — прокомментировала автор видео внезапное появление попутчицы.

Вероятнее всего, птица наелась забродивших ягод и захмелела. Девушка занесла ее в помещение. Там пернатая отогрелась и протрезвела, ее выпустили на свободу.

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Ранее сообщалось, что в Амурской области в объектив фотоловушки попала необычная компания из барсука и трех енотовидных собак. Ценность снимка в том, что обычно барсуки стараются не связываться с енотовидными собаками, считая их дурнопахнущими.

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      Антонина Черташ
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