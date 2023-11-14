Пьяная птица использовала россиянку как такси
Пьяная птица использовала петербурженку как такси и отправилась с ней вместе на работу. Ролик об этом девушка выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Девушка шла на работу, когда сверху на нее внезапно упала маленькая птичка и зацепилась лапками за шнурок ее толстовки. «Я не знаю, что может быть безумнее, чем это, но оно происходит. Я пока не знаю, что делать вообще с этим, но ладно. Короче, идем на работу», — прокомментировала автор видео внезапное появление попутчицы.
Вероятнее всего, птица наелась забродивших ягод и захмелела. Девушка занесла ее в помещение. Там пернатая отогрелась и протрезвела, ее выпустили на свободу.
Ранее сообщалось, что в Амурской области в объектив фотоловушки попала необычная компания из барсука и трех енотовидных собак. Ценность снимка в том, что обычно барсуки стараются не связываться с енотовидными собаками, считая их дурнопахнущими.