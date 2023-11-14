Ранее судимый мигрант напал на россиян и спровоцировал проверку

Глава СК поручил возбудить дело из-за драки ранее судимого мигранта с самарцем

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за появления видео, на котором мигрант избивает молодого жителя Самары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СК, иностранец недавно вышел из мест лишения свободы и находится на территории России незаконно. В ведомстве уточнили, что хулиган сам добавил видео в соцсети.

Сейчас самарские следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 («Хулиганство») УК РФ. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления СК по Самарской области Марата Галиханова после конфликта мигрантов и местных жителей.