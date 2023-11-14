Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных

Среди сбежавших с автоматами из части в Брянской области военных были близнецы

Среди покинувших расположение воинской части военнослужащих с автоматами оказались братья-близнецы 2003 года рождения. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, родственники и их четверо товарищей самовольно оставили место службы в Суземском районе Брянской области, расположенное в пяти километрах от границы с Украиной.

О том, что шестеро военнослужащих покинули расположение воинской части, прихватив с собой боевые автоматы, стало известно во вторник, 14 ноября. После их ухода полиция ввела план «Сирена». Все сбежавшие, по информации источников, являются уроженцами Республики Тыва.