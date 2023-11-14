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17:16, 14 ноября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы задержали скрывавшегося жителя ДНР по наводке контрразведки

Росгвардия задержала полгода скрывавшегося после убийства жителя ДНР

Фото: Telegram-канал Росгвардии

Спецназ Росгвардии задержал жителя Донецкой народной республики (ДНР) по подозрению в совершении преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в спецслужбе.

Бойцы спецслужбы получили от военной контрразведки информацию о мужчине. По их данным, тот причинил умышленный тяжкий вред здоровью человека, пострадавший в результате не выжил. Тогда росгвардейцы приехали к месту жительства фигуранта. Отмечается, что он полгода скрывался от правосудия.

В итоге жителя ДНР задержали и передали в районный следственный отдел для дальнейших процессуальных действий и избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами.

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      Екатерина Кашурникова
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