Россиян предупредили о самых опасных хакерских атаках в 2024 году

«Лаборатория Касперского»: хакеры в 2024 году будут применять ИИ для фишинга

Киберпреступники в 2024 году будут применять более продвинутые технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ), для организации фишинговых кампаний. Об этом заявили в «Лаборатории Касперского», предупредив также россиян об остальных самых опасных направлениях хакерских атак.

«В результате бурного развития технологий машинного обучения злоумышленникам становится проще организовывать фишинговые атаки — они могут даже имитировать сообщения от конкретных людей, собирая данные о них из сети и обучая с их помощью языковую модель», — констатировали в компании.

Аналитики «Лаборатории Касперского» также не исключили, что киберпреступники будут активнее внедрять шпионские программы. По их мнению, они смогут использовать такие тактики, при которых от жертвы требуется лишь один клик в смс или сообщении в мессенджере, либо во взаимодействии с ней вообще нет необходимости.

«На фоне геополитических потрясений в следующем году может вырасти количество атак, спонсируемых государствами. Их целью может быть кража или шифрование данных, разрушение ИТ-инфраструктуры, кибершпионаж и киберсаботаж», — отметили эксперты.

Среди других трендов на 2024 год специалисты назвали применение сервисного подхода к атакам на цепочки поставок, общее увеличение количества хакерских группировок, а также числа атак с применением вредоносных программ, которые имеют полный доступ ко всем компонентам операционной системы из ее ядра.

Тем временем россиян предупредили об опасности эротической рекламы. Она, по мнению экспертов в области информационной безопасности, может использоваться киберпреступниками для распространения вредоносного программного обеспечения.