Россиянин из-за неприязни избивал двух пасынков и попал под следствие

В ЯНАО задержали 29-летнего мужчину, избивавшего двух малолетних пасынков

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали 29-летнего местного жителя, истязавшего двух малолетних пасынков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, полицейские из Ноябрьска получили заявления от граждан, что их сосед избивает детей. Выяснилось, что мужчина с января по ноябрь из-за неприязни бил мальчиков и угрожал насилием.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте отчима.

Ранее стало известно, что хабаровчанин, систематически истязавший малолетнюю дочь, предстанет перед судом.