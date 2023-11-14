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19:10, 14 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин из-за неприязни избивал двух пасынков и попал под следствие

В ЯНАО задержали 29-летнего мужчину, избивавшего двух малолетних пасынков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали 29-летнего местного жителя, истязавшего двух малолетних пасынков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, полицейские из Ноябрьска получили заявления от граждан, что их сосед избивает детей. Выяснилось, что мужчина с января по ноябрь из-за неприязни бил мальчиков и угрожал насилием.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте отчима.

Ранее стало известно, что хабаровчанин, систематически истязавший малолетнюю дочь, предстанет перед судом.

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      Екатерина Кашурникова
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