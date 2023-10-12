Россиянин систематически истязал свою малолетнюю дочь и попал под следствие

Хабаровчанин, систематически истязавший малолетнюю дочь, предстанет перед судом

Следователи Хабаровского края закончили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании своей малолетней дочери, и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчина обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним») УК РФ.

Как сообщает ведомство, подозреваемый в период с 2021 по 2022 год систематически применял насилие по отношению к своей малолетней дочери 2019 года рождения. По информации следствия, мужчина наносил девочке удары по телу, которые повлекли за собой физическую боль и психические страдания.