Россиянин продал стоявший на заправке чужой автомобиль и попался

В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на заправке

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 50-летнего жителя Московской области, подозреваемого в продаже чужого автомобиля своим знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

По данным ведомства, злоумышленник заметил машину без номеров и следов использования на стоянке одной из АЗС Москвы. Он решил продать ее знакомым за 100 тысяч рублей, сообщив, что ключи утеряны, а все необходимые документы находится внутри. Покупатели согласились на покупку, после чего рецидивист разбил ломом стекло водительской двери и отбуксировал транспортное средство. Сумма ущерба от его действий составила 170 тысяч рублей.

Позже в полицию с заявлением о пропаже автомобиля обратился настоящий собственник. Сотрудники правоохранительных органов вернули ему похищенное транспортное средство.