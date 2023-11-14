Россиянка родила дома и сожгла младенца в печке

В Приморском крае женщина родила ребенка и сожгла его в печке

В поселке Оленевод Приморского края женщина родила ребенка и сожгла его в печке. Об этом сообщает источник РИА Новости.

В свою очередь, краевое управление прокуратуры в Telegram-канале уточнило, что соседи пожаловались на пропажу младенца, которого родила их односельчанка. Они и вызвали правоохранителей.

Когда полиция прибыла на место вызова, они не нашли новорожденного. Его мать пояснила, что родила ребенка в домашних условиях и избавилась от него. На учете в медицинской организации россиянка не стояла.

Прокуратура начала доследственную проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Омской области женщина тайно родила ребенка в парке и оставила его там, так как он оказался ей не нужен. Новорожденного без одежды заметила идущая на работу прохожая, которая и сообщила о находке в экстренные службы.