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11:54, 14 ноября 2023Россия

Россиянка родила дома и сожгла младенца в печке

В Приморском крае женщина родила ребенка и сожгла его в печке

Фото: Alex Pasarelu / Unsplash

В поселке Оленевод Приморского края женщина родила ребенка и сожгла его в печке. Об этом сообщает источник РИА Новости.

В свою очередь, краевое управление прокуратуры в Telegram-канале уточнило, что соседи пожаловались на пропажу младенца, которого родила их односельчанка. Они и вызвали правоохранителей.

Когда полиция прибыла на место вызова, они не нашли новорожденного. Его мать пояснила, что родила ребенка в домашних условиях и избавилась от него. На учете в медицинской организации россиянка не стояла.

Прокуратура начала доследственную проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Омской области женщина тайно родила ребенка в парке и оставила его там, так как он оказался ей не нужен. Новорожденного без одежды заметила идущая на работу прохожая, которая и сообщила о находке в экстренные службы.

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      Анастасия Шейкина
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