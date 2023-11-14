Российские казаки потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

РИА: казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Казаки из бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец взвода БПЛА отряда «Хопер», передает РИА Новости.

Согласно сведениям, предоставленным военнослужащим, российская военная бригада заметила баржу неподалеку от села Покровское, за ней вплотную следовал бронированный буксир, прикрываясь судном, словно щитом.

«То ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — подытожил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ утопили танк при попытке наступления в Донецкой народной республике (ДНР), происшествие попало на видео. Украинские войска атаковали Урожайное, форсировав реку Мокрые Ялы, в итоге один танк был поврежден российским дроном-камикадзе, из-за чего он остановился и затонул в реке.