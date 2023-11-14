Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:12, 14 ноября 2023Бывший СССР

Российские казаки потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

РИА: казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Казаки из бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец взвода БПЛА отряда «Хопер», передает РИА Новости.

Согласно сведениям, предоставленным военнослужащим, российская военная бригада заметила баржу неподалеку от села Покровское, за ней вплотную следовал бронированный буксир, прикрываясь судном, словно щитом.

«То ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — подытожил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ утопили танк при попытке наступления в Донецкой народной республике (ДНР), происшествие попало на видео. Украинские войска атаковали Урожайное, форсировав реку Мокрые Ялы, в итоге один танк был поврежден российским дроном-камикадзе, из-за чего он остановился и затонул в реке.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь. Кто такой Ян Суханов и чем он запомнится Родине?

      Стало известно о поддержке Израилем помощи Газе в пакете безопасности США

      В России предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

      Известный модельер продаст дом с многомиллионной скидкой

      Женщина решила развестись с мужем из-за комментария после 14 лет отношений

      Российские военные нанесли удары по живой силе «Азова»

      В России рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

      Стало известно о готовности Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

      Россиянин побывал в Северной Корее и удивился ценам в местных магазинах

      На Украине рассказали об опасных последствиях политики Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости