СКР расследует еще одно преступление ВСУ против жителей Курской области и ДНР

СКР расследует преступление ВСУ против мирных жителей Курской области и Донецка

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать очередные преступления украинских военных в Курской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в селе Горналь Суджанского района Курской области был ранен мужчина. А в Донецке Вооруженные силы обстреляли Куйбышевский район. 72-, 69- и 63-летние женщины были ранены, а 73-летняя пострадавшая не выжила.

Следователи установят причастных к этим преступлениям.

Ранее украинские бойцы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Петровском районе Донецка, в результате чего 44-летний гражданин был ранен.