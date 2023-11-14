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10:08, 14 ноября 2023Среда обитания

Москвичам назвали срок прихода снежной погоды

Синоптик Шувалов предрек Москве и Подмосковью снег 15 и 16 ноября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве и Подмосковье 15 и 16 ноября выпадет небольшое количество снега. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Также синоптик назвал срок прихода зимы в столицу.

Специалист отметил, что на этой неделе будет первая попытка снега лечь в зиму.

«Но его выпадет очень небольшое количество — максимум 1-3 сантиметра. Потом будет пару ясных дней, и он просто испарится. А вот на следующей неделе — 21, 22, 23 ноября — уже и количество осадков будет значительным, и высота снега составит 5-8 сантиметров, а по области и 10. И здесь шансы на то, что этот снег уже ляжет в зиму, очень высоки. Потому что до конца месяца средние суточные температуры будут оставаться уже в основном отрицательными», — поделился прогнозом Шувалов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура воздуха в Москве к концу недели достигнет минусовых отметок. Также ожидается гололедица.

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      Алена Шевченко
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