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10:08, 14 ноября 2023Экономика

США проведут массовое расследование по поводу нарушений потолка цен на нефть

В Минфине США заподозрили более ста танкеров в нарушении антироссийских санкций

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Представители Министерства финансов (Минфина) США разослали массовые уведомления владельцам более ста танкеров из 12 стран по поводу возможных нарушений действия механизма потолка цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Власти США хотят провести массовое расследование с целью пресечь попытки компаний из третьих стран обойти действующие ограничения на морские перевозки российской нефти. Потолок цен на сырье был введен странами «Большой семерки» (G7) и Австралией в начале декабря 2022 года и подразумевает запрет на страхование судов, доставляющих нефть стоимостью более 60 долларов за баррель.

В Минфине США заявили, что собираются и дальше обеспечивать необходимое соблюдение санкций в отношении российской нефти. Обычно в своих уведомлениях ведомство просит у владельцев судов подтвердить, что они приобрели сырье стоимостью ниже установленного лимита для дальнейшей продажи зарубежным покупателям. В противном случае нарушителям будут грозить большие денежные штрафы, уточнили собеседники агентства.

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В первой половине октября власти США ввели санкции в отношении базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компании Lumber Marine и турецкой Ice Pearl Navigation за нарушение установленных странами «Большой семерки» и Австралией ограничений, касающихся продажи российской нефти. Под блокировку попали два танкера — SCF Primorye и Yasa Golden Bosphorus. Первое судно принадлежало Lumber Marine, второе — Ice Pearl Navigation.

За обход санкций владельцам этих судов запретили проводить большинство операций за исключением «совершающихся в обычном порядке» — предоставление медицинской помощи, обеспечение безопасности членов экипажа, швартовка, постановка в док и ремонт. В то же время под ограничения американских властей попали «любые операции, связанные с продажей нефти или нефтепродуктов российского происхождения».

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      Анатолий Акулов
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