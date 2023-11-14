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00:30, 14 ноября 2023Наука и техника

Стал известен вероятный создатель европейского космического грузовика

ESF: вероятным создателем грузовика ЕКА может выступить компания Exploration

Фото: NASA / Handout / Reuters

Наиболее вероятным создателем европейского многоразового корабля для доставки грузов на Международную космическую станцию может стать компания Exploration. Об этом стало известно European Spaceflight (ESF).

Издание обратило внимание на требования Европейского космического агентства (ЕКА), предъявляемые к грузовику, который должен доставлять на низкую околоземную орбиту четыре тонны грузов, а возвращать — две. Согласно ESF, единственным находящимся в разработке европейским кораблем, удовлетворяющим этим условиям, является грузовик Nyx компании Exploration.

Издание отмечает, что два других грузовика, над которыми работают в Европе (Smart Upper Stage for Innovative Exploration (SUSIE) и Argo), в настоящее время не удовлетворяют требованиям ЕКА.

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Ранее глава ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство планирует объявить конкурс на создание грузового космического корабля.

В мае издание ESF сообщило, что ЕКА заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и Exploration договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

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      Иван Потапов
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