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15:08, 14 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении двух лодок ВСУ в Херсонской области

РИА Новости: ВС России уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия уничтожила две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Днепр в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в группировке войск «Днепр».

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ. Потери в живой силе украинской армии при этом составили 10 единиц», — сказал он.

Со слов источника стало известно, за прошлые сутки ликвидировали скопление пехоты противника из 17 бойцов в районе села Крынки.

Ранее казаки из бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ. Согласно предоставленным сведениям, военная бригада заметила баржу неподалеку от села Покровское, за ней вплотную следовал бронированный буксир, прикрываясь судном, словно щитом.

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      Алевтина Запольская
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