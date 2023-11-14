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13:29, 14 ноября 2023Наука и техника

Стресс у детей признали опаснее удара по голове

Стресс в детском возрасте изменил уровень генов в мозге

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Ученые из Университета штата Огайо признали, что стресс в детском возрасте может быть опаснее удара по голове, поскольку сильнее изменяет уровень генов в мозге. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Общества нейробиологии Neuroscience 2023, краткий обзор опубликован на Medical Xpress.

Известно, что травмы головы у детей, в частности, полученные в результате падений, могут быть связаны с расстройствами настроения и социального поведения в будущем. Кроме того, избыточный стресс, вызванный негативным опытом в детстве, способен увеличить риск психических заболеваний и злоупотребления психоактивными веществами во взрослом возрасте. Теперь специалисты решили понять, как эти два фактора могут влиять на мозг в совокупности.

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В эксперименте на крысах авторы обнаружили, что стресс в раннем возрасте может оказывать гораздо более серьезные последствия для здоровья, чем ранее считалось. В течение 14 дней исследователи временно убирали новорожденных детенышей от их матерей, чтобы вызвать стресс, имитирующий последствия неблагоприятного опыта. На 15-й день крысы, подвергшиеся стрессу и не подвергшиеся ему, либо получали травму головы под наркозом (аналогичную сотрясению мозга), либо нет. Затем ученые изучили изменения экспрессии генов в области гиппокампа головного мозга животных.

Оказалось, что стресс сам по себе, а также в сочетании с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) активирует пути в возбуждающих и тормозных нейронах, связанных с пластичностью мозга — способностью органа адаптироваться ко всем видам изменений. Это может говорить о том, что мозг готовится к новым эпизодам травмы и активно изменяется для этого, что в результате может отразиться на всей жизни. Кроме того, оба состояния воздействовали на передачу сигналов, связанных с окситоцином: стресс сам по себе и в сочетании с ЧМТ активировал выработку гормона, но черепно-мозговая травма без стресса подавляла ее.

Дальнейшие эксперименты показали, что подопытные, подвергнутые стрессу в детстве, были более склонны к рискованному поведению. Это также согласуется с имеющимися данными, что люди, пережившие стресс в раннем возрасте, имеют повышенный риск СДВГ и употребления психоактивных веществ.

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      Елена Апазиди
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