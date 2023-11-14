Телескоп Уэбба открыл переходные объекты в скоплении Рождественская елка

Обнаружены 14 новых транзиентов в скоплении галактик Рождественская елка

Международная группа ученых использовала космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), чтобы обнаружить 14 новых транзиентов — объектов, увеличивающих яркость в течение короткого промежутка времени, а затем исчезающих. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Открытие было сделано в ходе наблюдений галактического скопления MACS0416 (прозванного скоплением Рождественская елка), расположенного на расстоянии около 4,3 миллиарда световых лет. Астрономы изучили четыре набора изображений скопления, сделанных в течение четырех месяцев с помощью камеры ближнего инфракрасного спектра NIRCam.

12 из переходных объектов расположены в трех галактиках (с красными смещениями 0,94, 1,01 и 2,091) и значительно усиливались гравитационным линзированием — искривлением света под воздействием гравитационного поля. Эти транзиенты, вероятно, являются звездами, тогда как два других — сверхновыми.

Ученые проследили за изменением яркости, подробно изучив, как свет меняется с течением времени. В конечном итоге это поможет узнать свойства звезд, определить структуру гравитационной линзы и как она связана с распределением темной материи в скоплении.