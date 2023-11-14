Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием
Житель Иркутской области, который 61 раз ударил кочергой по голове и груди жену и застрелил ее, уехал на специальную военную операцию (СВО) за помилованием. Об этом сообщил Telegram-канал «Люди Байкала».
По сведениям издания, 27-летнего россиянина в 2021 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
В апелляционном определении Иркутского областного суда указывалось, что мужчина бил возлюбленную ножом и прицельно выстрелил из ружья в голову.
Во время следствия иркутянин говорил, что ревновал женщину к другим мужчинам. В ходе апелляции он поменял показания и уверял, что та первая напала на него, а он защищался кочергой. В момент расправы над женщиной в доме находился их совместный ребенок. Апелляцию суд отказался удовлетворять.
Из тюрьмы россиянин отправился в зону боевых действий. Его не стало в марте. Репортеры «Людей Байкала» обнаружили его надгробие в Иркутске.
Ранее сообщалось о помиловании бойца ЧВК «Вагнер» Артема Бучина, который в 2022 году расправился с 23-летней медсестрой Татьяной Рекутиной в Чусовом Пермского края, за участие в спецоперации на Украине.