Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием

Ударивший 61 раз кочергой по голове жену иркутянин уехал на СВО за помилованием

Житель Иркутской области, который 61 раз ударил кочергой по голове и груди жену и застрелил ее, уехал на специальную военную операцию (СВО) за помилованием. Об этом сообщил Telegram-канал «Люди Байкала».

По сведениям издания, 27-летнего россиянина в 2021 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

В апелляционном определении Иркутского областного суда указывалось, что мужчина бил возлюбленную ножом и прицельно выстрелил из ружья в голову.

Во время следствия иркутянин говорил, что ревновал женщину к другим мужчинам. В ходе апелляции он поменял показания и уверял, что та первая напала на него, а он защищался кочергой. В момент расправы над женщиной в доме находился их совместный ребенок. Апелляцию суд отказался удовлетворять.

Из тюрьмы россиянин отправился в зону боевых действий. Его не стало в марте. Репортеры «Людей Байкала» обнаружили его надгробие в Иркутске.

Ранее сообщалось о помиловании бойца ЧВК «Вагнер» Артема Бучина, который в 2022 году расправился с 23-летней медсестрой Татьяной Рекутиной в Чусовом Пермского края, за участие в спецоперации на Украине.