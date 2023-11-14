Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 14 ноября 2023Россия

Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием

Ударивший 61 раз кочергой по голове жену иркутянин уехал на СВО за помилованием
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Житель Иркутской области, который 61 раз ударил кочергой по голове и груди жену и застрелил ее, уехал на специальную военную операцию (СВО) за помилованием. Об этом сообщил Telegram-канал «Люди Байкала».

По сведениям издания, 27-летнего россиянина в 2021 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

В апелляционном определении Иркутского областного суда указывалось, что мужчина бил возлюбленную ножом и прицельно выстрелил из ружья в голову.

Во время следствия иркутянин говорил, что ревновал женщину к другим мужчинам. В ходе апелляции он поменял показания и уверял, что та первая напала на него, а он защищался кочергой. В момент расправы над женщиной в доме находился их совместный ребенок. Апелляцию суд отказался удовлетворять.

Из тюрьмы россиянин отправился в зону боевых действий. Его не стало в марте. Репортеры «Людей Байкала» обнаружили его надгробие в Иркутске.

Ранее сообщалось о помиловании бойца ЧВК «Вагнер» Артема Бучина, который в 2022 году расправился с 23-летней медсестрой Татьяной Рекутиной в Чусовом Пермского края, за участие в спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объяснили, что привело к ракетному удару по ждавшим награждения военным. Место церемонии не маскировали

      Путин поручил давать россиянам больше денег по одной ипотечной программе

      Россиянин украл 1600 лотерейных билетов и проиграл

      Опальный принц Гарри поздравит Карла III с юбилеем по телефону

      Россиянам назвали неочевидный способ реже болеть в сезон ОРВИ

      Бывший дом певицы Адель решили продать

      Полиция начала поиск домогавшегося десятилетней дочери россиянина

      Боррель высказался о шансах Украины на победу

      Врач назвала россиянам способы избавиться от морщин и второго подбородка

      На Украине назвали способ победить коррупцию без борьбы с ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости