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09:10, 14 ноября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 18 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах во вторник, 14 ноября, произошла отмена и задержка 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты пяти воздушных судов, шесть — отменили. Во Внуково тем временем перенесли три авиарейса, один — отменили. В Шереметьево задержали два рейса, один — отменили.

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Ранее в ноябре в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать в самолет опоздавшую на рейс беременную россиянку из-за резкой фразы ее жениха. Пассажиры Диана и Андрей должны были вернуться в Екатеринбург из Северной столицы 12 ноября. Их рейс задержали на 3,5 часа, и пара ожидала посадки в воздушной гавани.

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      Фариза Бацазова
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