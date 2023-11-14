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12:14, 14 ноября 2023Мир

В ЕС пообещали представить Украине предложение по гарантиям безопасности

Боррель: в конце ноября ЕС покажет Киеву предложение по гарантиям безопасности

Фото: Juan Medina / Reuters

В конце ноября этого года сотрудники внешнеполитической службы ЕС покажут и представят властям Киева предложение Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины. Об этом перед началом заседания глав военных ведомств стран-членов ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«К концу [ноября] моя команда направится на Украину и представит наше предложение по долгосрочным обязательствам по гарантиям обеспечения безопасности Украины, которые затем должны быть утверждены странами ЕС на саммите в конце года», — пообещал он.

Ранее Боррель заявил, что помощь США Украине может сократиться в ближайшее время, а Евросоюз должен быть готов политически компенсировать этот факт. По его мнению, ЕС предоставила Киеву больше помощи, чем Вашингтон. В будущем главной гарантией безопасности Украины должен стать ее прием в «европейскую семью», для чего потребуется единство

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      Виктория Кондратьева
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