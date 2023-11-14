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16:59, 14 ноября 2023Мир

В Германии призвали выслать «беженку Меркель» за антисемитизм

Bild: немецкие политики призвали выслать «беженку Меркель» за антисемитизм

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

Немецкие политики призвали выслать из Палестины и лишить гражданства Германии «беженку Меркель» Рим Сахвиль за антисемитизм. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Тот, кто как Рим не разделяет наши ценности, не может стать немцем или оставаться им. Он обманным путем получил гражданство через натурализацию», — приводит издание слова депутата Бундестага Экхардта Реберга.

Так Реберг и ряд других политиков отреагировали на пост Схавиль в одной из социальных сетей с лозунгом «от реки до моря Палестина будет свободна». Данная фраза стала символом сторонников арабской страны, требующих изъятия территорий под контролем Израиля и создания единого палестинского государства от западного берега реки Иордан до Средиземного моря.

В 2015 году Сахвиль стала популярной после того, как расплакалась в прямом эфире с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политик сказала, что Германия не способна принять всех палестинских беженцев, что вызвало подобную реакцию. После данного инцидента Сахвиль была признана одним из символов европейского миграционного кризиса 2015 года и приглашалась в различные ток-шоу. В феврале 2023 года она получила немецкое гражданство.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек пригрозил, заявив, что поджог израильских флагов и восхваление деяний палестинского движения ХАМАС жителями Германии является преступлением. По его словам, подобные действия приведут к суду, а если у нарушителей нет немецкого гражданства, то и к депортации.

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      Максим Габриелян
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