Жителям Германии пригрозили депортацией за похвалу ХАМАС

Министр экономики ФРГ: поджог флагов Израиля и похвала ХАМАС грозят депортацией

Поджог израильских флагов и восхваление деяний исламистского палестинского движения ХАМАС жителями Германии — это преступление. Об этом заявил в аккаунте министерства экономики ФРГ в соцсети Х (бывшая Twitter) вице-канцлер Роберт Хабек, пригрозив, что подобные действия приведут к суду, а если у нарушителей нет немецкого гражданства, то и к депортации.

«Толерантность не может мириться с нетерпимостью, в этом суть нашей совместной жизни в этой республике. Тот, кто является гражданином Германии, будет должен ответить за это в суде, тот, кто немцем не является, рискует своим статусом резидента. Те, у кого еще нет статуса резидента, дают повод для депортации», — заявил министр экономики.

Хабек добавил, что антисемитизм на исламистских демонстрациях достиг неприемлемых масштабов, это требует жесткого политического ответа не только от стран ЕС, но и от мусульманских ассоциаций. Он обратился к мусульманскому миру с призывом «четко дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подорвать собственные притязания на толерантность».

Ранее в МВД Франции заявили о планах на депортацию в Россию подозреваемых в радикальном исламизме граждан. Всего в список попали 39 россиян.