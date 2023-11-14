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12:41, 14 ноября 2023Россия

В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе

Песков не исключил участия Путина во Всемирном русском народном соборе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин может принять участие во Всемирном русском народном соборе (ВРНС). Сообщение пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

ВРНС пройдет в Москве 27-78 ноября.

Если президент примет решение посетить мероприятие, общественность будет дополнительно проинформирована об этом, добавил Песков.

Всемирный русский народный собор был создан в мае 1993 года. С 2009 года его возглавляет глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ходе общения с журналистами Песков также сообщил, что 14 ноября президент России проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса. Мероприятие запланировано на вторую половину дня, на заседании будут обсуждать подготовку к зиме.

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      Алан Босиков
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