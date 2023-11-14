В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе

Песков не исключил участия Путина во Всемирном русском народном соборе

Президент России Владимир Путин может принять участие во Всемирном русском народном соборе (ВРНС). Сообщение пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

ВРНС пройдет в Москве 27-78 ноября.

Если президент примет решение посетить мероприятие, общественность будет дополнительно проинформирована об этом, добавил Песков.

Всемирный русский народный собор был создан в мае 1993 года. С 2009 года его возглавляет глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ходе общения с журналистами Песков также сообщил, что 14 ноября президент России проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса. Мероприятие запланировано на вторую половину дня, на заседании будут обсуждать подготовку к зиме.