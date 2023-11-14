В ЛНР сообщили о переброске сил ВСУ в направлении Кременной

Марочко: ВСУ перебрасывает дополнительные силы в направлении Кременной

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные силы и технику с района населенного пункта Торское в сторону Кременной. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, колонны с вооружением и техникой двигаются в ночное время малыми группами по 3-5 единиц.

Ранее подполковник ЛНР в отставке сообщил, что российские военные сорвали попытки ВСУ отбить ранее утраченные позиции на купянском направлении. Ввиду больших потерь украинские войска приняли решение отказаться от штурма.

Кроме того, российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ на купянском направлении в районах Синьковки и Тимковки.